Rafa Mir'in transferi iptal oldu

Valencia'nın kadrosuna katmak üzere olduğu Rafa Mir'in transfer son anda iptal oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rafa Mir'in transferi iptal oldu
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01 Şubat 2024 22:31
Son güncelleme 01 Şubat 2024 22:35
Transfer döneminin son gününde Valencia'ya transfer olması beklenen Rafa Mir'de işler bozuldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Valencia ile yaptığı anlaşmada bazı değişiklikler yapmak istedi.

Valencia cephesi de gelen bu değişiklikleri kabul etmedi ve bu sonuçla Rafa Mir, Sevilla'da kalmış oldu.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 22 resmi maça çıkan Rafa Mir bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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