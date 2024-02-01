Rafa Mir'in transferi iptal oldu

Transfer döneminin son gününde Valencia'ya transfer olması beklenen Rafa Mir'de işler bozuldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Valencia ile yaptığı anlaşmada bazı değişiklikler yapmak istedi.



Valencia cephesi de gelen bu değişiklikleri kabul etmedi ve bu sonuçla Rafa Mir, Sevilla'da kalmış oldu.



22 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Sevilla formasıyla 22 resmi maça çıkan Rafa Mir bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



