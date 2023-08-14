Radomir Kokovic: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz''

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Radomir Kokovic, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Kokovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kazanabilecek şanslar ürettiklerini ancak bu şansları gole çevirmekte şanssızlık yaşadıklarını belirtti.



Baskılı oynadıkları bir bölümde bireysel hatayla kalelerinde golü gördüklerini aktaran Kokovic, "Sonraki süreçte oyun biraz gergin geçti, golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Takımımıza yeni katılan oyuncular oldu, tabii ki bir adaptasyon süreci geçiriyorlar. Daha iyi olmak için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.



Kokovic, maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamayı arzu ettiklerini ve Akhisar'da oynamanın kendileri için bir dezavantaj olduğunu sözlerine ekledi.







