Rade Krunic, Suudi Arabistan'a!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Rade Krunic, Suudi Arabistan'a!
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29 Temmuz 2024 11:17
Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Rade Krunic, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

Yönetim, Boşnak oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Ancak Krunic'in kararı da önemli.

KRUNIC KARARSIZ

Tecrübeli oyuncunun gidip gitmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.  

 
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