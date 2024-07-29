Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Rade Krunic, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
Yönetim, Boşnak oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Ancak Krunic'in kararı da önemli.
KRUNIC KARARSIZ
Tecrübeli oyuncunun gidip gitmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.
Yönetim, Boşnak oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Ancak Krunic'in kararı da önemli.
KRUNIC KARARSIZ
Tecrübeli oyuncunun gidip gitmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.