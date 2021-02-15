Rachid Ghezzal: "Gol yemeden kazanmak güzel"

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Rachid Ghezzal: 'Gol yemeden kazanmak güzel'
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15 Şubat 2021 18:13
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri ve ağları sarstığı maçın ardından konuştu.
Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden Ghezza, "Skordan ve Beşiktaş'taki ilk golümü atmış olmamdan dolayı mutluyum. Asistlerin ardından gol güzel oldu. Gol yemeden kazanmak mutlu etti. Dinlenecek zamanımız var ve daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığının önemli olmadığını da kaydeden Cezayirli oyuncu, "Sakatlığım ciddi değil. Daha önce de ağrı hissediyordum. Risk almamak için oyundan çıktım



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