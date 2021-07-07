Rachid Ghezzal'dan açıklama; 'Yanlış'

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal, babası Mohamed Ghezzal'ın Fanatik Gazetesi'nde "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Galatasaray teklif yaptı ama kabul etmedik" sözleriyle ilgili haber üzerine açıklama yaptı.Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bu haberi paylaşırken; "Yanlış" ifadesini kullandı.Öte yandan Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabındaki 'Beşiktaş futbolcusu' ifadesini ve Kartal emojisini kaldırdı.