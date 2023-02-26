Rachid Ghezzal 11'e dönüyor

Antalyaspor maçı öncesi elinde kısıtla kadro olan Şenol Güneş'i bir nebze rahatlatan olay ise herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve Ghezzal'ın da oynayacak seviyeye gelmesi oldu.

, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal 11'e dönüyor
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26 Şubat 2023 14:17
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Ara transferde takımdan ayrılan Josef De Souza, Weghosrt, Montero ve Emrecan'ın yanı sıra kadroya alınmayacak 5 yeni transfer sonrası, teknik direktör Şenol Güneş'in elinde kısıtlı bir kadro kalacak.

Bu süreçte Güneş'i bir nebze rahatlatan olay ise herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve Ghezzal'ın da oynayacak seviyeye gelmesi oldu. Yıldız oyuncusu, bugün ilk 11'de olacak.

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Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı. 
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