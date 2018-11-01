"RICARDO'NUN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BARIŞTI

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı'nın Genk maçının ardından yaptığı açıklamalar olay yaratmıştı.4-2 sona eren mücadele sonrasında tribündeki taraftarlarla tartışmaya giren ve karşılaşmanın ardından, "Ben, daha önce bu kulüpten ayrıldım. Eğer taraftar istiyorsa Ocak'ta yine ayrılırım" sözlerini sarf eden tecrübeli ismin Türkiye temsilcisi Elif Sözeri, konuştu.Sözeri, yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Genk mücadelesi sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftara teşekkür eden Ricardo Quaresma, Riezspor karşılaşmasında şov yapmıştı. Başarılı futbolcu, 4-1 sona eren karşılaşmada Mustafa Pektemek'e 2, Vagner Love'a ise 1 olmak üzere toplam 3 asist yapıp yıldızını parlatmış, maç sonunda da Vodafone Park'ta taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık vermişti.