  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"
  •  
    Güneş'ten Ljajic kararı! Başakşehir maçında...

"Quaresma'nın sözleri yanlış anlaşıldı"

Ricardo Quaresma'nın ayrılık sözleriyle ilgili olarak temsilcisi Elif Sözeri, açıklamada bulundu. Sözeri, "Ricardo'nun ayrılık konusundaki açıklaması yanlış anlaşıldı. Sözleri, o anlık üzüntüyle takım arkadaşlarını korumak için bir refleksti. Beşiktaş'a olan sevgisi çok yüksek" dedi.

'Quaresma'nın sözleri yanlış anlaşıldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 11:56
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Genk maçının ardından yaptığı açıklamalar olay yaratmıştı.

4-2 sona eren mücadele sonrasında tribündeki taraftarlarla tartışmaya giren ve karşılaşmanın ardından, "Ben, daha önce bu kulüpten ayrıldım. Eğer taraftar istiyorsa Ocak'ta yine ayrılırım" sözlerini sarf eden tecrübeli ismin Türkiye temsilcisi Elif Sözeri, konuştu.

"RICARDO'NUN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

Sözeri, yaptığı açıklamada, "Ricardo'nun ayrılık konusundaki açıklaması yanlış anlaşıldı. Sözleri, o anlık üzüntüyle takım arkadaşlarını korumak için bir refleksti. O, görevini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiriyor. Beşiktaş'a olan sevgisi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BARIŞTI

Genk mücadelesi sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftara teşekkür eden Ricardo Quaresma, Riezspor karşılaşmasında şov yapmıştı. Başarılı futbolcu, 4-1 sona eren karşılaşmada Mustafa Pektemek'e 2, Vagner Love'a ise 1 olmak üzere toplam 3 asist yapıp yıldızını parlatmış, maç sonunda da Vodafone Park'ta taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık vermişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için