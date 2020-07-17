Quaresma: 'Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum'

Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, A Spor'un sorularını yanıtladı. İşte Quaresma'nın sözleri...



BURADA KALMAK İSTERİM



"Kasımpaşa'da devam etmeyi isterim ama Kasımpaşa'dan gelecek sezon ne yapacağımıza dair bir toplantı daveti bekliyorum. Türkiye'de ve Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum, burada çok anı biriktirdim. 2-3 sene daha devam etmek istiyorum. Siz bir kulüpte bırakmak isteyebilirsiniz ama onların projelerinde olmazsınız. Beşiktaş ve Porto benim için çok değerli, eşit ağırlıkta iki kulüp. Ancak, şimdiden bırakacağım bir kulüp söylemem mümkün değil"



BEŞİKTAŞ YORUMU



"Sergen Yalçın iyi bir iş çıkarıyor, beğeniyorum. Çalışma ya da tanıma fırsatım olmadı. Umarım, önümüzdeki sezon Beşiktaş ve Sergen Yalçın için iyi bir sezon olur, şampiyonluğa ulaşırlar"



TRABZONSPOR İTİRAFI



"Başından beri Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum ama Başakşehir iyi bir performans sergiledi. Çok uzun zamandır birlikte uyumlu bir şekilde oynuyorlar. Büyük takımların sorunu da budur herhalde. Çok fazla değişim ve transfer yapıyorlar."



