14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Puskas Ödülü'ne aday gösterilen Rodrigues: "Haberi annemden aldım"

Gaziantep FK'lı Kevin Rodrigues, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiğini annesinden gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

calendar 14 Kasım 2025 15:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Puskas Ödülü'ne aday gösterilen Rodrigues: 'Haberi annemden aldım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Kevin Rodrigues, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, haberi annesinden öğrendiğini söyledi.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı. Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Kevin Rodrigues, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Böyle prestijli bir ödüle aday olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Rodrigues, aday olan diğer golleri de izlediğini ifade ederek, tüm gollerin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

"HABERİ ANNEMDEN ALDIM"

Ödüle aday olduğunu annesinden aldığı mesajla öğrendiğini dile getiren Kevin Rodrigues, "Öncelikle benim için sürpriz oldu. Dün annem gece bana bir mesaj gönderdi. Mesajı açtığımda futbolla ilgili bir şey gördüm. Annem bana futbolla ilgili pek bir şey göndermez. Mesajı gördüğümde içeriği gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Geçen yıl atılan bütün goller çok güzeldi ama benim de seçilmem golümün aday gösterilmesi benim için ayrıca bir mutluluk oldu. 11 golün hepsini de izledim, gollerin kazanma şansı çok yüksek. Tabi karar verecek olan kaptanlar. Onlar belirleyecek. Herkesin kazanma şansının olduğunu ve bütün gollerin güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene beraber oynağım arkadaşlarım hocalarım takım arkadaşlarım bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün yıl boyunca yanımda olan aileme taraftarlarımıza herkese çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.