PTT, Cev Challenge Kupası'nda set vermedi

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın ilk tur maçında PTT, konuk ettiği Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 yendi.
Maçın rövanşı, 30 Kasım'da Belçika'nın Couvin Kasabası'ndaki Bernard Pignon Salonu'nda oynanacak.
Maçın rövanşı, 30 Kasım'da Belçika'nın Couvin Kasabası'ndaki Bernard Pignon Salonu'nda oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Istref Elezaj (Kosova) Eirini Moula (Yunanistan)
PTT: Büşra Güneş, Gizem Mısra Aşçı, Busa, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Merve Tanyel (Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Pavlovic, Yağmur Mislina Kılıç)
Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont: Van Geertruyden, Thevenin, Jorgensen, Goris, Zdovc, Humblet (Reul, Leonard, Matejko, Moulin, Blairon, Naticchi)
Setler: 25-15, 25-17, 25-20
Süre: 65 dakika (17, 23, 25)
Hakemler: Istref Elezaj (Kosova) Eirini Moula (Yunanistan)
PTT: Büşra Güneş, Gizem Mısra Aşçı, Busa, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Merve Tanyel (Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Pavlovic, Yağmur Mislina Kılıç)
Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont: Van Geertruyden, Thevenin, Jorgensen, Goris, Zdovc, Humblet (Reul, Leonard, Matejko, Moulin, Blairon, Naticchi)
Setler: 25-15, 25-17, 25-20
Süre: 65 dakika (17, 23, 25)
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