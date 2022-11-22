PTT, Cev Challenge Kupası'nda set vermedi

CEV Challenge Kupası'nın ilk tur maçında PTT, konuk ettiği Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 yendi.

Haber; AA
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PTT, Cev Challenge Kupası'nda set vermedi
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22 Kasım 2022 19:52
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın ilk tur maçında PTT, konuk ettiği Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 yendi.

Maçın rövanşı, 30 Kasım'da Belçika'nın Couvin Kasabası'ndaki Bernard Pignon Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Istref Elezaj (Kosova) Eirini Moula (Yunanistan)

PTT: Büşra Güneş, Gizem Mısra Aşçı, Busa, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Merve Tanyel (Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Pavlovic, Yağmur Mislina Kılıç)

Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont: Van Geertruyden, Thevenin, Jorgensen, Goris, Zdovc, Humblet (Reul, Leonard, Matejko, Moulin, Blairon, Naticchi)

Setler: 25-15, 25-17, 25-20

Süre: 65 dakika (17, 23, 25)

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