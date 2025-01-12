PSV ile AZ Alkmaar yenişemedi

Eredivisie 18. haftasında PSV ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.



Philips Stadyumu'nda oynanan maçta PSV ile AZ Alkmaar 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.



Ev sahibi PSV'nin gollerini Luuk de Jong kaydederken AZ Alkmaar'ın gollerini Mayckel Lahdo ve Mexx Meerdink attı.



PUAN DURUMU



Bu sonuçla birlikte PSV, ligdeki ilk beraberliğini aldı ve 46 puanla liderliğini sürdürdü.



Konuk ekip AZ Alkmaar ise 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak (5G 1B) 32 puanla 5. sırada yer aldı.



