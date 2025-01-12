PSV ile AZ Alkmaar yenişemedi

Eredivisie 18. haftasında PSV ile AZ Alkmaar 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSV ile AZ Alkmaar yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 00:54
Eredivisie 18. haftasında PSV ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

Philips Stadyumu'nda oynanan maçta PSV ile AZ Alkmaar 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Ev sahibi PSV'nin gollerini Luuk de Jong kaydederken AZ Alkmaar'ın gollerini Mayckel Lahdo ve Mexx Meerdink attı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte PSV, ligdeki ilk beraberliğini aldı ve 46 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk ekip AZ Alkmaar ise 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak (5G 1B) 32 puanla 5. sırada yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery