PSG, Vinicius'u transfer etmek istiyor

Real Madrid'in Manchester City'e elendiği maçta hiç süre alamayan ve bu nedenle hayal kırıklığına uğrayan Vinicius Junior, PSG'ye transfer olabilir.Eden Hazard'ın durumu göz önüne alındığında daha sık süre alması beklenen genç oyuncu, koronavirüs arası sonrası Zidane tarafından kısıtlı süreyle tercih edildi.Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Vinicus Junior'u kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor. Paris ekibi'nde Leonardo, kanat oyuncusunun aldığı kısıtlı süreye şaşırdığını belirtiyor.İddialara göre, İngiltere'nin büyük 6'lısından (big 6) 2 takım da Vinicus için şartları Real Madrid'e sordu.