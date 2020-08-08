PSG, Vinicius'u transfer etmek istiyor

Real Madrid'de az süre alması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Vinicius Junior'un PSG'ye transferi gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
PSG, Vinicius'u transfer etmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 23:30
Real Madrid'in Manchester City'e elendiği maçta hiç süre alamayan ve bu nedenle hayal kırıklığına uğrayan Vinicius Junior, PSG'ye transfer olabilir.

Eden Hazard'ın durumu göz önüne alındığında daha sık süre alması beklenen genç oyuncu, koronavirüs arası sonrası Zidane tarafından kısıtlı süreyle tercih edildi.

PSG İSTEKLİ

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Vinicus Junior'u kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor. Paris ekibi'nde Leonardo, kanat oyuncusunun aldığı kısıtlı süreye şaşırdığını belirtiyor.

İddialara göre, İngiltere'nin büyük 6'lısından (big 6) 2 takım da Vinicus için şartları Real Madrid'e sordu.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için