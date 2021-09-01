PSG Sporting'den 19'luk sol bek Nuno Mendes'i kaptı

Transfer döneminin en sansasyonel takımı PSG, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon'un sol bekini kaptı.



PSG kulübünden yapılan resmi açıklamada Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Nuno Mendes'in kiralandığı açıklamdı. Kiralama ücreti olarak 7 milyon euro ödeyen PSG'nin Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonunu da 40 milyon euroya aldığı belirtiliyor.



Büyük gelecek vaad eden genç oyuncuyla sezon başında Manchester City tarafından da ciddi şekilde isteniyordu.



