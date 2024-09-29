Dünyaca ünlü yıldızlarla yollarını ayıran ve Real Madrid gibi büyük potansiyelli yetenekleri toplamaya başlayan PSG, bir süredir gözlem altında tuttuğu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor.





LUIS CAMPOS'TAN RAPOR





Geçen sezon gösterdiği performansla Premier Lig takımlarından teklif alan Semih, bu kez devre arasında yuvadan uçabilir. PSG'nin futbol aklı olan Stratejik Danışman Luis Campos, Kılıçsoy'un transferi için rapor hazırladı.





Fiziksel yapısı, hızı ve gol yollarındaki etkinliğiniyle Fransızları büyüleyen Semih, tıpkı Arda Güler gibi Süper Lig'den direkt olarak büyük bir takıma transfer yapabilir.



25 MİLYON EURO





Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar 25 milyon euro civarında değer biçmişti. PSG, bu bedeli Semih için rahatlıkla ödeyebilir.





BU SEZON PERFORMANSI



Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 2 asistlik performans sergiledi.









