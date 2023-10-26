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Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Milan oldu.Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Kylian Mbappe, 53. dakikada Kolo Muani ve 89. dakikada Kang-in Lee kaydetti.24 yaşındaki Kylian Mbappe, PSG kariyerinde 222. golüne, genel kariyerinde ise 292. golüne ulaştı.Ev sahibi PSG'de iki golün asistini yapan 17 yaşındaki Warren Zaire Emery, performansıyla 'Maçın Adamı' ödülünü aldı.PSG'nin Mallorca'dan 22 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki Güney Koreli Kang-in Lee, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü Milan'a attı.Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 6'ya yükseltti ve haftayı lider kapattı. Milan 2 puanla son sırada kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Milan, Paris Saint Germain'i İtalya'da ağırlayacak.