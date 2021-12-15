PSG, Mbappe'yi tutmak için her yolu deniyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe'yi yeni sözleşme konusunda ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.



RMC Sport, Fransız kulübünün 22 yaşındaki forvet oyuncusuna, PSG oyuncuları arasındaki en yüksek maaşı teklif ettiğini öne sürdü.



Haberde ayrıca Mbappe'nin geleceğiyle ilgili nihai kararını önümüzdeki haftalarda vermeyeceği, Tamamen PSG'ye konsantre olarak, Real Madrid'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline hazırlanacağı ifade edildi.



Oyuncunun, bu sezon Paris Saint Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediği belirtildi.



Henüz Paris kulübüyle bir anlaşma sağlamayan Mbappe'nin takımdaki geleceğine yaz transfer döneminde karar vereceği aktarıldı.



22 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon PSG formasıyla 23 maçta, 13 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO