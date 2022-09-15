PSG geriye düştü ama galip geldi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında PSG, deplasmanda Maccabi Haifa'yı 3-1 yendi.

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PSG geriye düştü ama galip geldi
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15 Eylül 2022 00:03
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında PSG, deplasmanda Maccabi Haifa'ya konuk oldu.

Sammy Ofer Stadı'nda oynanan maçı PSG 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve 2'de 2 yaptı.

Maçın 24. dakikasında Chery'nin golüyle Maccabi maçta öne geçerken 37. dakikada Messi maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda vites yükselten PSG, bu kez Messi'nin asistinde 69. dakikada Mbappe ile öne geçti. 88. dakikaya gelindiğinde bu kez Neymar golünü attı ve maçı PSG 3-1 kazandı.

Messi bu maçtaki golüyle Şampiyonlar Ligi'nde 39 farklı takıma gol atarak Cristiano Ronaldo'nun elinden rekoru almış oldu.

Bu skorla PSG, 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Maccabi ise henüz puanla tanışamadı.

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