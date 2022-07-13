PSG'den Ronaldo'ya veto!

Manchester United'daki geleceği belirsiz olan Cristiano Ronaldo için Paris Saint-Germain iddiası gündeme geldi.



Le Parisien'de yer alan haberde; Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in, Ronaldo'yu PSG'ye önerdiği aktarıldı.



Fransız ekibinin yönetiminin ise 37 yaşındaki futbolcunun transferini reddettiği ifade edildi.



Ronaldo'nun daha önce de Bayern Münih ve Chelsea'ye transfer olabileceği öne sürülmüştü.





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