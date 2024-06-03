Milli sporcular, Avrupa şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen turnuvada milli atıcılar, Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Avrupa şampiyonu oldu
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03 Haziran 2024 16:23
Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada P6 SH1 kategorinde yarışan milli sporcular Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar çiftinin, finalde Ukrayna'dan Oleksii Denysiuk-Iryna Liakhu ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.

Karşılaşmayı 16-12 kazanan Cevat-Ayşegül çiftinin, Avrupa şampiyonu olduğu kaydedildi.

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