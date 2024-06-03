Milli sporcular, Avrupa şampiyonu oldu

Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada P6 SH1 kategorinde yarışan milli sporcular Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar çiftinin, finalde Ukrayna'dan Oleksii Denysiuk-Iryna Liakhu ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.
Karşılaşmayı 16-12 kazanan Cevat-Ayşegül çiftinin, Avrupa şampiyonu olduğu kaydedildi.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada P6 SH1 kategorinde yarışan milli sporcular Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar çiftinin, finalde Ukrayna'dan Oleksii Denysiuk-Iryna Liakhu ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.
Karşılaşmayı 16-12 kazanan Cevat-Ayşegül çiftinin, Avrupa şampiyonu olduğu kaydedildi.
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