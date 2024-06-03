Galatasaray, Erencan için harekete geçti!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, eski oyuncusu Erencan Yardımcı için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, Erencan için harekete geçti!
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03 Haziran 2024 08:33
Son güncelleme 03 Haziran 2024 08:36
Gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, hücum hattında rotasyonu genişletecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu yıl Mauro Icardi'nin arkasını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yerli forvet de alacak. Galatasaray, bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde Erencan Yardımcı'yı üst sıraya yazdı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'la görüşmeler başladı.

ERENCAN'IN PERFORMANSI

Sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Erencan, 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray 2021'de 5 milyon liraya Eyüpspor'a sattığı ve Avrupa listesinde altyapıdan yetişen oyuncu kuralını karşılayan genç forveti bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

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