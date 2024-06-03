Galatasaray, yeni sezon öncesi eksik bölgelere takviye gerçekleştirmeye odaklanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda bir sağ bek transferi yapmayı planlıyor.
BOEY SONRASI ÇARE BULUNAMADI
Galatasaray, Sacha Boey'un ara transferdeki ayrılığı sonrası sağ beke Serge Aurier takviyesini yapmıştı. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray dönemi istenilen şekilde başlamayan Aurier'nin sonrasında ilk 11'e adaptasyonu da sağlanamadı. Sarı-Kırmızılılar, kritik periyodu sağ bekte Kaan Ayhan ile geçti. Şimdi ise bu bölgeye transfer için çalışmalar yeniden hız kazandı.
BİR KEZ DAHA ASSIGNON
Takıma yıldız ve istikrarlı bir sağ bek almak isteyen Galatasaray, rotasını bir kez daha Lorenz Assignon'a çevirdi. Devre arasında da Fransız futbolcuyu isteyen Cim Bom, şartlarda anlaşma sağlayamayınca oyuncu kiralık olarak İngiltere Premier Lig'den Burnley'in yolunu tutmuştu. Kontratı sona eren ve kulübü Rennes'e dönen genç futbolcu için Sarı-Kırmızılılar bir kez daha harekete geçecek. Fransız kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak değil bonservisiyle takıma katılması isteniyor.
OYUNCU İKNA EDİLECEK
Bu doğrultuda Rennes ile masaya oturulacak. Şu an için Fransız ekibinin, doğrudan satışa sıcak bakmadığı belirtildi. Fakat Sarı-Kırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 3 gol ve 4 asiste imza atan Assignon ile de bir görüşme yapılacak. Kurulacak temaslarda oyuncuya, kulübün orta ve uzun vadeli hedefleri anlatılacak.
BOEY SONRASI ÇARE BULUNAMADI
Galatasaray, Sacha Boey'un ara transferdeki ayrılığı sonrası sağ beke Serge Aurier takviyesini yapmıştı. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray dönemi istenilen şekilde başlamayan Aurier'nin sonrasında ilk 11'e adaptasyonu da sağlanamadı. Sarı-Kırmızılılar, kritik periyodu sağ bekte Kaan Ayhan ile geçti. Şimdi ise bu bölgeye transfer için çalışmalar yeniden hız kazandı.
BİR KEZ DAHA ASSIGNON
Takıma yıldız ve istikrarlı bir sağ bek almak isteyen Galatasaray, rotasını bir kez daha Lorenz Assignon'a çevirdi. Devre arasında da Fransız futbolcuyu isteyen Cim Bom, şartlarda anlaşma sağlayamayınca oyuncu kiralık olarak İngiltere Premier Lig'den Burnley'in yolunu tutmuştu. Kontratı sona eren ve kulübü Rennes'e dönen genç futbolcu için Sarı-Kırmızılılar bir kez daha harekete geçecek. Fransız kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak değil bonservisiyle takıma katılması isteniyor.
OYUNCU İKNA EDİLECEK
Bu doğrultuda Rennes ile masaya oturulacak. Şu an için Fransız ekibinin, doğrudan satışa sıcak bakmadığı belirtildi. Fakat Sarı-Kırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 3 gol ve 4 asiste imza atan Assignon ile de bir görüşme yapılacak. Kurulacak temaslarda oyuncuya, kulübün orta ve uzun vadeli hedefleri anlatılacak.