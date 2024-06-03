Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu!

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Sergio Oliveira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması beklenen Portekizli orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2024 12:09
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, hem lig hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

OLIVEIRA'NIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Tecrübeli futbolcu ilerleyen günlerde affedilse de düzenli olarak forma şansı bulamadı.

DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Takımdan ayrılması beklenen Sergio Oliveira'nın durumu henüz netleşmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİR

Suudi Arabistan kulüplerinin radarındaki 31 yaşındaki Portekizli orta saha, Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

Arabistan'a gitmesi halinde hem oyuncunun kontratından çıkacak Galatasaray hem de bonservis kazanmış olacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery