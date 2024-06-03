Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid damgası

Real Madrid'in şampiyonluğu ile tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nin ardından sezonun bireysel ödülleri de belli oldu.Şampiyonlar Ligi'nde kupaya Real Madrid uzanırken; İspanyol devinin iki oyuncusu da bireysel ödülleri kaptı.İspanyol devinde Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Brezilyalı yıldız, turnuvayı, 10 maçta 6 gol ve 5 asistlik performansla tamamladı.Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham da sezonun genç oyuncusu seçildi. 20 yaşındaki futbolcu, organizasyonu 11 maçta 4 gol ve 5 asistle tamamladı.