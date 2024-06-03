Mourinho'dan Lukaku ve Dybala açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, transfer için isimleri gündeme gelen Romelu Lukaku ve Paulo Dybala ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Lukaku ve Dybala açıklaması!
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03 Haziran 2024 14:39
Son güncelleme 03 Haziran 2024 15:30
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Mourinho,  "Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil." şeklinde konuştu.

Mourinho, isimleri gündeme gelen Paulo Dybala ve Romelu Lukaku için, "Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum." açıklamasında bulundu.

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