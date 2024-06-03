T-Mac: "Steph Curry, ilk 10'umda değil"

NBA'in eski süperstarı Tracy McGrady, Golden State Warriors yıldızı Steph Curry'nin kendi favori ilk 10 oyuncusu arasında henüz yer almadığını belirtti.

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T-Mac: 'Steph Curry, ilk 10'umda değil'
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03 Haziran 2024 16:24
Son güncelleme 03 Haziran 2024 16:28
NBA'in eski süperstarı Tracy McGrady, Golden State Warriors yıldızı Steph Curry'nin kendi favori ilk 10 oyuncusu arasında henüz yer almadığını belirtti.

T-Mac, kendi listesindeki kriterlerini ifade ederek, önemli takım arkadaşları olmasa bile playofflara kalmanın önemini vurguladı:

"Hayır… Henüz ilk 10'uma girmedi. Eğer adamlarınızdan biri eksikken playofflara katılamıyorsanız, sizi ilk 5'e ya da ilk 10'a koyamam. Böyle bir durumda yine de takımınızı playofflara taşıyabilmelisiniz."

İki kez MVP seçilen ve NBA tarihinin en iyi şutörü olarak kabul edilen Curry, Warriors'ın birden fazla şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynamıştı.

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