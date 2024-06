Altılı Ganyan heyecanı yeni adresinde: AltiliGanyan.com

Yaptığı girişimler ve lider markalarıyla tanınan Hitay Holding, at yarışı alanında'u hayata geçirdi. At yarışıseverler,ile Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) belirlediği programlardaki tüm yarışlara bahis yapabilecek ve büyük heyecanı doyasıya yaşayabilecek.içerisinden tüm yarışların canlı yayınına erişebilen yarışseverler, yarışları naklen izleyerek at yarışı keyfini daha da artıracak. AltiliGanyan.com, lansmanla beraber üyelerinin yüzünü güldürecek bir ayrıcalık sunuyor. AltiliGanyan.com'a üye olan herkese koşulsuz 150 TL hediye ediliyor. Sektördeki rekabete renk katmaya hazırlanan AltiliGanyan.com'un Genel Müdürlüğüne ise Enis Yazırlıoğlu atandı.Temellerinin atıldığı 1980 yılından bu yana Türkiye'de yenilikleri hayata geçirerek başarılı markalar yaratan Hitay Holding, girişim ekosistemini büyüten önemli bir adım daha attı. Bilgi ve iletişim teknolojileri, güvenlik teknolojileri ve online şans oyunları alanlarında yatırımları bulunan Hitay Holding, at yarışı dünyasında heyecan yaratacak AltiliGanyan.com markasını sektöre kazandırdı.Altılı Ganyan'ın yeni adresi AltiliGanyan.com; hızlı altyapısı, tüm detaylara yer veren zengin içeriği, kullanıcı dostu tasarımıyla yarışseverlere eğlenceli ve kazançlı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. AltiliGanyan.com, lansman döneminin heyecanını harika bir kampanya ile büyütüyor. AltiliGanyan.com'a üye olan herkese, bahislerde kullanabileceği koşulsuz 150 TL hediye ediliyor.AltiliGanyan.com ile Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü, en çok takip edilen hipodromlarında yapılan koşularla ilgili bahis oynanabiliyor. Kullanıcılar; jokey adı, atın adı, kilosu ve derecesi başta olmak üzere yarışa dahil olması planlanan atların tüm verilerine en güncel hali ile erişerek en doğru bilgilerle at yarışı bahislerinin keyfini çıkarabiliyor.Alanında uzman AltiliGanyan.com at yarışı yorumcularıAltiliGanyan.com ile at yarışı sonuçları görüntülenerek heyecan dolu koşular anlık olarak takip edilebiliyor. Kullanıcılar, at yarışı dünyasının alanında en uzman at yarışı yorumcularının günlük tahminlerine de ulaşabiliyor. Ayrıca en güncel AGF tablolarını inceleyebilen yarışseverler, hazır kuponlarla bahis oynayıp altılı ganyan, plase, günün teklisi, günün çiftlisi gibi kuponlara ortak olabiliyor.Yarışan atların aldığı derecelerin neticesinde tüm ganyan oranları ve günün bankosu, günün plasesinin oranları başta olmak üzere tüm oran ve sonuçlar AltiliGanyan.com'da at yarışı tutkunlarıyla buluşuyor. Yarışseverler, ihtiyaç duydukları tüm at yarışı istatistiklerini AltiliGanyan.com'da bulabiliyor.AltiliGanyan.com; TJK TV'nin canlı yayın akışını takip etme, ganyan oynanan at yarışı kuponlarını ve sonuçlarını anında görüntüleme ve böylece at yarışı heyecanını ikiye katlama şansı sunuyor. AltiliGanyan.com'un, TJK TV'ye anında erişime imkân tanıması, önde gelen hipodromlarda soluksuz olarak gerçekleştirilen koşu ve müsabakaları canlı şekilde görüntülemeyi kolaylaştırıyor. Kaliteli ve kesintisiz canlı yayınlar eşliğinde at yarışlarının heyecan dolu dünyasına adım atmak, TJK TV üzerinden canlı at yarışı izleyerek bu tutkuyu paylaşabilmek mümkün oluyor.Hitay Holding'in, Bilyoner markası altında kullanıcılarına doğru tahminler vermek için başarıyla kullandığı yapay zekâ teknolojisi ganyan oynayanların da servisine sunulacak. Yapay zekâ teknolojisi, detaylı analiz edilen veriler ışığında AltiliGanyan.com üyelerine tahminlerinde yardımcı olacak.Hipodromlarda yaşanan kıyasıya rekabeti tüm detaylarıyla yansıtan AltiliGanyan.com, yarışseverlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlarken at yarışı sektörünü büyütmeyi amaçlıyor.Ekibinde ve yönetim kadrosunda güçlü isimler bulunan AltiliGanyan.com'un Genel Müdürlüğüne ise Enis Yazırlıoğlu atandı. Türkiye'nin önde gelen kurumlarında yöneticilik deneyimleri bulunan Enis Yazırlıoğlu, AltiliGanyan.com'un büyümesine liderlik edecek.Son olarak DDTech İnovasyon Grubu bünyesinde Tap&Sign'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Enis Yazırlıoğlu, 2022 yılında web3.0 oyun, telekomünikasyon, dijital dönüşüm ve paya dayalı kitle fonlama şirketlerine yerel ve global ölçekte danışmanlık projeleri yürüttü. Turkcell'de 2013'ten 2022'e kadar dijital servislerden spor ve oyun platformlarına kadar kurumun farklı departmanlarına liderlik yapan Enis Yazırlıoğlu, Türk Telekom'da ise 2008 - 2013 yılları arasında iş geliştirme alanında önce uzmanlık, ardından da müdürlük görevlerini üstlendi. Kariyerine 2003 yılında İnteltek İnternet Teknolojileri şirketinde başlayan Yazırlıoğlu, 2004 yılında şirket bünyesinde Spor Toto himayesinde hayata geçen İddaa Spor Bahis oyununu hizmete açan ekipte görev aldı. Enis Yazırlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yönetici İşletme Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.