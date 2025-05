Yakup Sekizkök'den Final Four açıklaması!

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök ve Galatasaray oyuncusu Göksenin Köksal, FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four basın toplantısında açıklamalar yaptı."Burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sezonun başından beri bu hedefi konuştuk. İyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Önemli maçlarda iyi bir oyun ortaya koyduk. Sonuç olarak buradayız. Galatasaray ilk defa burada final four oynuyor.Çok tecrübeli takımlara, kadrolara ve koçlara karşı oynayacağız. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Takım olarak daha ileriye bir hedef koymak için önümüzde bir şans var. Bu hafta sonu en iyi oyunumuzu oynayacağız.Bu turnuvayı kazanmak bizim için ayrı bir hikaye. Sadece bu hafta sonuna, cuma günkü ve pazar günkü maçlara odaklanacağız. Takım için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız.Diğer taraftan 2-3 sene içinde kurulması planlanan yeni ligin bir parçası olmak istiyoruz. Burada karar mercisi FIBA. Bunu yakinen takip ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin demirbaş takımlarından olan Galatasaray, bu yeni ligin parçası olmak isteyecektir.Her zaman motiveyim. Asistan koçluk zamanımda ve başantrenörlük zamanımda da her zaman sorumluluk hissederek kendimi hazır tuttum. Bu turnuva için durum farklı değil. Rakip başantrenörler benden daha tecrübeli. Onlara saygı duyuyorum. İyi arkadaşlarım. Sonuç olarak sahada oyuncular oynuyor. Oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak benim görevim." ifadelerini kullandı.Galatasaray oyuncusu Göksenin Köksal ise Final Four'da olmanın heyecan verici olduğunu söyleyerek,ifadelerini kullandı.Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman hakkında konuşan Köksal,dedi.