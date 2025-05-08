Paralimpik judoculardan Dünya şampiyonluğu hedefi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli judocu Ecem Taşın Çavdar ve Cahide Eke dünya şampiyonluğu için çalışıyor.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde hazırlanan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 12 sporcuyla katılacak.



Kadınlar 52 kilo J1 kategorisinde mücadele edecek Ecem Taşın Çavdar, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini söyledi.



Daha önce atletizm ile ilgilendiğini anlatan Ecem, "Başta atletizm yapıyordum daha sonra gece körlüğüm olduğunu fark ettiler. Zamanla gözüm büyük oranda kapandı. Rapor çıkarınca bu alanda yapabileceğim hangi sporlar olduğunu baktım. Sonra judoya başladım. Judo daha çok hoşuma gitti ve atletizmi bıraktım. Burada rekabet daha fazla var. Burada sadece antrenman yapmıyoruz zeka çarpışması da yapıyoruz o yüzden judoya devam ettim." diye konuştu.



Bugüne kadar birçok madalya kazandığını belirten milli judocu, "En son 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya aldım. Üç kez olimpiyatlara katıldım. Bu benim ikinci üçüncülük madalyam. Şu anda Kastamonu'da Dünya Şampiyonası için yeni bir kampa devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Yeni hedeflerin peşine düştük. İnşallah güzel bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Altın madalya alacağıma inanıyorum"



Yeni bir sıklette yarışmaya başladığını anlatan Ecem, "Normalde 48 kiloda yarışıyordum. Şimdi 52'de yeni bir sıklete başladım. Yeni sıklette ilk katıldığım şampiyonada üçüncü oldum. Orada eksiklerimi gördüm, şimdi o doğrultuda çalışmalarımı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğuna işaret eden Ecem, şunları kaydetti:



"Dört yılda bir dünya şampiyonası yapılıyor. Altın madalyayı ben kapmak istiyorum. Olimpiyatlarda bronz madalya aldım bu benim gerçekten içime oturdu. Dünya Şampiyonası'na Türk bayrağını dalgalandırmaya gidiyorum. Orada kesin olarak altın madalya alacağıma inanıyorum."



Kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde mücadele edecek Cahide Eke ise çalışmaların oldukça iyi gittiğini söyledi.



Beden eğitimi öğretmenliği yaptığını ifade eden Cahide, "Paris'te bronz madalya kazandım. Benim için ilk olimpiyattı. Olimpiyatlardan madalya ile döndüğüm için çok mutluyum. Uzun ve yorucu bir süreçti. Çok iyi hazırlanmıştık. Takım arkadaşlarım ve hocalarım sayesinde bronz madalya kazandım." dedi.



Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerinden bahseden milli judocu, "Hedefim altın madalya kazanıp bayrağımızı göklere çıkarmak. Hem bireysel hem de takım halinde altın madalyayı kazanmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



