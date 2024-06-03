Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek

Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir." demişti.



Erden Timur'un ayrılık fikrinde olduğunu söyleyen Özbek, " Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüpteki geleceğine dair bir basın toplantısı düzenleyecek.Kulüpteki görevinden ayrılıp ayrılmayacağını açıklaması beklenen Timur, 4 Haziran Salı günü saat 11.00'de basın mensuplarına açıklama yapacak.Erden Timur, Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yaptığı 2 sezonda 2 şampiyonluk kazanmayı başarmıştı.Konu hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,