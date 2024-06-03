Ham, Suns'dan gelen yardımcı koçluk teklifini reddetti

Los Angeles Lakers'ın eski başantrenörü Darvin Ham'in, Phoenix Suns'tan gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ham, Suns'dan gelen yardımcı koçluk teklifini reddetti
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03 Haziran 2024 13:14
Los Angeles Lakers'ın eski başantrenörü Darvin Ham'in, Phoenix Suns'tan gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiği bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te yaptığı açıklamada, Suns'ın yeni başantrenörü Mike Budenholzer'ın iki sezonun ardından Lakers'tan gönderilmesinin ardından Ham'e koçluk kadrosuna katılması için teklifte bulunduğunu bildirdi. Ham daha önce, Milwaukee'de Budenholzer'ın asistanı olarak görev yapmıştı.

Ancak Ham'in, Lakers'ta geçirdiği zorlu iki sezonun ardından ara verme isteğini öne sürerek teklifi reddetmeyi tercih ettiği öne sürüldü.

Budenholzer'ın, Ham'in koçluk zekasını ve deneyimini takdir ederek kendisini almak için yoğun bir çaba gösterdiği kaydedildi.

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