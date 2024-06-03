Arsenal'de Elneny ve Soares'e veda!

Arsenal, sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacak isimleri açıkladı. Londra temsilcisinde ayrılacaklar listesindeki Muhammed Elneny ve Cedric Soares'in isimleri dikkat çekti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de Elneny ve Soares'e veda!
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03 Haziran 2024 13:05
Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin arasında tamamlayan Arsenal, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacak futbolcular için bir veda mesajı paylaştı.

Londra temsilcisinin veda listesinde birçok futbolcu yer alırken iki isim dikkat çekti; Muhammed Elneny ve Cedric Soares. İki futbolcunun adı transferde daha önce Türk takımlarıyla anılmıştı. Mısırlı Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Arsenal'in vedası sonrası iki futbolcu için yeniden "Türkiye'ye gelirler mi?" sorusu gündeme geldi.

İKİSİ DE 6 MAÇTA OYNADI

31 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny ve 32 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Cedric Soares, geride kalan sezonda Arsenal'de 6 maçta süre buldular.

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