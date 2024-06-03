Ferdi Kadıoğlu'ndan Arsenal talimatı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından menajerine bir talimat verdi.
Arsenal ile temasta olan milli futbolcu, Jose Mourinho ile çalışmak istediğini belirterek menajerine transfer konusunda, "Bekle" talimatı verdi.
Fenerbahçe'de geçen sezon 51 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Arsenal ile temasta olan milli futbolcu, Jose Mourinho ile çalışmak istediğini belirterek menajerine transfer konusunda, "Bekle" talimatı verdi.
Fenerbahçe'de geçen sezon 51 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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