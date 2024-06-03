Van Gundy, Celtics'in yardımcı koçları arasına katılabilir

NBA'in eski koçu Jeff Van Gundy'nin, gelecek sezon Boston Celtics koçu Joe Mazzulla'nın kadrosuna katılabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Van Gundy, Celtics'in yardımcı koçları arasına katılabilir
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03 Haziran 2024 13:15
NBA'in eski koçu Jeff Van Gundy'nin, gelecek sezon Boston Celtics koçu Joe Mazzulla'nın kadrosuna katılabileceği bildirildi.

The Stein Line'da konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Celtics'in, Van Gundy'nin gelecek sezon Mazzulla'nın koçluk kadrosuna asistan olarak katılması fikrini değerlendirdiğini kaydetti.

Van Gundy şu anda Celtics'te basketbol operasyonları tarafında kıdemli danışman olarak görev yapıyor.

Celtics'in baş asistan koçu Charles Lee'nin bu yaz Charlotte Hornets başantrenörü olarak yeni takımına katılmasıyla, bu pozisyonda bir boşluk açılmış olacak.

Van Gundy geçtiğimiz yaz Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'in kadrosunda rol almak için aldığı teklifi geri çevirmişti.

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