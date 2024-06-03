Pistons'ta Langdon göreve başladı, Weaver ile yollar ayrıldı

Detroit Pistons'ın, Trajan Langdon'ın yeni basketbol operasyonları başkanı olarak görevine başlamasıyla birlikte, genel menajer Troy Weaver ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pistons'ta Langdon göreve başladı, Weaver ile yollar ayrıldı
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03 Haziran 2024 15:09
Detroit Pistons'ın, Trajan Langdon'ın yeni basketbol operasyonları başkanı olarak görevine başlamasıyla birlikte, genel menajer Troy Weaver ile yollarını ayırdığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, konuyla ilgili "Trajan Langdon'ın Detroit Pistons Başkanlığı görevi başlarken, takım ve genel menajer Troy Weaver yollarını ayırmayı planlıyor." şeklinde bir tweet attı.

Daha önce New Orleans Pelicans'ta görev alan Langdon'ın, Pistons'a kapsamlı bir uzmanlık katarak organizasyonu yeni bir döneme yönlendirmeyi hedeflemesi bekleniyor.

Weaver, Oklahoma City Thunder'da basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 18 Haziran 2020'de Pistons'a GM olarak katılmıştı.

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