Fenerbahçe'de rota Sadio Mane!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa futboluna damga vurmuş ve şu anda Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane ile ilgileniyor.
MOURINHO GÖRÜŞECEK
Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol, 11 asist üretti.
Sarı-lacivertliler, Avrupa futboluna damga vurmuş ve şu anda Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane ile ilgileniyor.
MOURINHO GÖRÜŞECEK
Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol, 11 asist üretti.
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