Fenerbahçe'de rota Sadio Mane!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Senegalli yıldız Sadio Mane ile görüşüp oyuncuyu Fenerbahçe'ye davet edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de rota Sadio Mane!
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03 Haziran 2024 09:55
Son güncelleme 03 Haziran 2024 10:39
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa futboluna damga vurmuş ve şu anda Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane ile ilgileniyor.

MOURINHO GÖRÜŞECEK

Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 

Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol, 11 asist üretti.

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