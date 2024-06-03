Rio Ferdinand'dan Jose Mourinho'ya başarı dileği!

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Jose Mourinho'yu İstanbul'a getirdi. Portekizli teknik direktör Kadıköy için "yeni evim" notunu düşerken, eski futbolcu Rio Ferdinand da başarılar diledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Rio Ferdinand'dan Jose Mourinho'ya başarı dileği!
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03 Haziran 2024 10:56
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından takımı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etti.

İstanbul'a gelen 61 yaşındaki teknik adam, resmi sosyal medya hesabından Kadıköy'ü paylaşarak "Yeni evim" notunu düştü.

Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımına Rio Ferdinand'dan yorum geldi.

Ferdinand, Mourinho'nun paylaşımına, "Yakında görüşürüz, iyi şanslar" yorumunu yaptı.



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