Tire 2021 istikrardan yana

TFF 3. Lig'e çıkan Tire 2021 FK'da Sportif Direktör Oktay Kanbolat, yeni sezon kadrosunda istikrardan yana olduklarını dile getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Tire 2021 istikrardan yana
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03 Haziran 2024 13:09
Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e çıkmayı başaran Tire 2021 FK'da Sportif Direktör Oktay Kanbolat, yeni sezon planlamasında kadroda istikrardan yana olduklarını söyledi.

Kanbolat, "Sezonu şampiyonlukla taçlandıran takımımızda istikrarı sağlayarak ve takımımızı güçlendirerek zirveye oynayan bir takım hedefi ile Başkan Hüma Yüksel ve yönetim kurulumuzla gece gündüz çalışıyoruz. Bu doğrultuda şampiyon teknik direktörümüz olan İbrahim Yıldırım'la yeniden anlaşarak istikrardan yana olduk ve hemen akabinde önceliğimiz olan iç transferimizi tamamlayıp, sonrasında da önceden görüştüğümüz ve takip ettiğimiz futbolcu arkadaşlarımızı Tire FK ailesine kazandırarak beraber eşsiz zaferlere yürümenin mutluluğuna odaklandık" açıklamasını yaptı.

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