Ali Koç ve Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için imza töreni düzenledi.
Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilgili sözlerine cevap verdi.
Ali Koç, "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz." dedi.
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Jose Mourinho ise Ali Koç'un sözlerinin ardından "Başkanın sözlerine katılıyorum. Stada gelen ve olayı televizyonda izleyerek kutlayan taraftarlarımıza teşekkürler. Ben ortada oturuyorum ama başkanla şaka yaptım, onun ortada oturması konusunda... Eskiden 'Ben Mourinho' söylemim vardı, şimdi ise 'Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm' diyorum." diye konuştu.
"İLK İLETİŞİME GEÇEN BRANCO"
Portekizli teknik adam, sözlerine, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil." ifadeleriyle devam etti.
"AZİZ YILDIRIM'DAN ONAY ALMADIM"
Mourinho, "Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım! Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım." şeklinde konuştu.
"İLK BEN KONUŞTUM"
Bu sözlerin ardından açıklama yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da, "Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"BAŞKAN DEĞİŞİRSE..."
"Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?" sorusuna cevap veren Mourinho, "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım." diye konuştu.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım, cuma günü Mourinho'nun adının gündeme gelmesinin ardından, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." demişti.
Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilgili sözlerine cevap verdi.
Ali Koç, "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz." dedi.
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Jose Mourinho ise Ali Koç'un sözlerinin ardından "Başkanın sözlerine katılıyorum. Stada gelen ve olayı televizyonda izleyerek kutlayan taraftarlarımıza teşekkürler. Ben ortada oturuyorum ama başkanla şaka yaptım, onun ortada oturması konusunda... Eskiden 'Ben Mourinho' söylemim vardı, şimdi ise 'Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm' diyorum." diye konuştu.
"İLK İLETİŞİME GEÇEN BRANCO"
Portekizli teknik adam, sözlerine, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil." ifadeleriyle devam etti.
"AZİZ YILDIRIM'DAN ONAY ALMADIM"
Mourinho, "Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım! Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım." şeklinde konuştu.
"İLK BEN KONUŞTUM"
Bu sözlerin ardından açıklama yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da, "Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"BAŞKAN DEĞİŞİRSE..."
"Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?" sorusuna cevap veren Mourinho, "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım." diye konuştu.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım, cuma günü Mourinho'nun adının gündeme gelmesinin ardından, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." demişti.
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