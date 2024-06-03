Pınar Karşıyaka, finali göremedi

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final play-off turunda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, finali göremedi
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03 Haziran 2024 12:07
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon finalde Anadolu Efes'e kaybeden Pınar Karşıyaka, bu sene play-off yarı finalinde eşleştiği rakibine yine mağlup oldu.

Ligde normal sezonu 4. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'la eşleşen Pınar Karşıyaka, geriye düştüğü seriyi 2-1 önde tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaştığı yarı final serisinde Anadolu Efes'e karşı 3 maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, sezonu play-off yarı finalinde tamamladı.

1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka, 29. kez yer aldığı play-off'ta 123 maçta 48 galibiyet ve 75 yenilgi yaşadı.

Bu sezon play-off dahil 36 maçta 23 galibiyet ve 13 yenilgi alan Pınar Karşıyaka'da ligde 15 oyuncu forma giydi. Lige 6 yabancı ile başlayan Pınar Karşıyaka'da sezon içinde Darrun Hilliard takımdan ayrıldı. ABD'li pivot Vernon Carey de sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Bu nedenle sezonu 4 yabancıyla tamamlamak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekipte Vitto Brown ve Jaylon Brown da play-off'ta sakatlık sorunu yaşadı.

İstatistik liderleri

Dar rotasyonla mücadele etmek zorunda kalan Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum, 19,82 sayı ortalamasıyla en skorer isim oldu.

McCollum'u 13,61 ortalamayla Vernon Carey ve 13,42 ile Vitto Brown izledi.

İzmir temsilcisinde Vernon Carey 6,13 ribaunt ortalaması yakalarken, Vitto Brown 4,64, Kelan Martin de 4,51 ortalama ile mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'da bu sezon forma giyenlerin ortalamaları şöyle:



Oyuncu Maç Sayı Ribaunt Asist Blok
Darrun Hilliard 14 12,3 2,86 3,79 0
Demircan Demir 5 2,2 0,4 1,6 0
Deniz Kılıçlı 17 3,35 0,94 0,47 0,24
Efe Ergi Tırpancı 14 0,71 1,21 0,21 0,14
Errick McCollum 33 19,8 3,09 5,82 0,27
Furkan Haltalı 35 6,09 3,8 0,69 0,43
Hakan Sayılı 30 2,53 1,43 0,27 0,27
Jaylon Brown 25 10,2 1,84 2,6 0,04
Kelan Martin 35 13,4 4,51 1,89 0,23
Kenan Sipahi 35 8,97 3,77 5,2 0,06
Mert Celep 28 2,5 1,29 0,07 0
Thomas Akyazılı 35 3,29 1,63 1,2 0,03
Vernon Carey 23 13,6 6,13 1,48 0,78
Vitto Brown 36 13,4 4,64 1,36 0,61
 

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