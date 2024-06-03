Trabzonspor'da stopere Kipre

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, West Bromwich Albion forması giyen Cedric Kipre'yi gündemine aldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da stopere Kipre
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03 Haziran 2024 12:17
Yeni sezon için en az iki stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor, Stefan Savic'in yanı sıra Cedric Kipre'yi de gündemine aldı.

İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişi Sahilli futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinin kurmayları, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Kipre ile görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

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