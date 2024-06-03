Semih Kılıçsoy genç yıldızları geride bıraktı

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, performansıyla yükselmeye devam ediyor.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının piyasa değerlerini gözler önüne sererken siyah-beyazlıların genç forveti de yer aldı.
10 futbolcunun sıralandığı listeye 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 17.7 milyon euro'luk market değeriyle 4 numaradan giriş yaptı. Zirvede Leeds United'dan Wilfred Gnonto (42 milyon Euro) bulunurken liste, Leicester City forması giyen Issahaku Fatawu (37.1) ve Club Brugge'de oynayan Antonio Nusa (25.6) şeklinde oluştu.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının piyasa değerlerini gözler önüne sererken siyah-beyazlıların genç forveti de yer aldı.
10 futbolcunun sıralandığı listeye 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 17.7 milyon euro'luk market değeriyle 4 numaradan giriş yaptı. Zirvede Leeds United'dan Wilfred Gnonto (42 milyon Euro) bulunurken liste, Leicester City forması giyen Issahaku Fatawu (37.1) ve Club Brugge'de oynayan Antonio Nusa (25.6) şeklinde oluştu.
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