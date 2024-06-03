Semih Kılıçsoy genç yıldızları geride bıraktı

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın göz bebeği olan 18 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy, 21 yaş altı kanat oyuncuları sıralamasında 17.7 milyon euro değeriyle 4 numarada yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy genç yıldızları geride bıraktı
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03 Haziran 2024 11:49
Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, performansıyla yükselmeye devam ediyor.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının piyasa değerlerini gözler önüne sererken siyah-beyazlıların genç forveti de yer aldı.

10 futbolcunun sıralandığı listeye 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 17.7 milyon euro'luk market değeriyle 4 numaradan giriş yaptı. Zirvede Leeds United'dan Wilfred Gnonto (42 milyon Euro) bulunurken liste, Leicester City forması giyen Issahaku Fatawu (37.1) ve Club Brugge'de oynayan Antonio Nusa (25.6) şeklinde oluştu.

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