Galatasaray'da Yunus Akgün kararı!

Galatasaray'da geçen sezon Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, takıma geri döndü.
23 yaşındaki milli futbolcuya yeniden ilgi var ancak Galatasaray bu kez genç oyuncuyu bırakmak istemiyor.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki milli futbolcuya yeniden ilgi var ancak Galatasaray bu kez genç oyuncuyu bırakmak istemiyor.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU