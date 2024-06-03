Galatasaray'da Yunus Akgün kararı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, takıma geri dönen Yunus Akgün'ü bu kez bırakmak istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Yunus Akgün kararı!
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03 Haziran 2024 09:27
Galatasaray'da geçen sezon Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, takıma geri döndü.

23 yaşındaki milli futbolcuya yeniden ilgi var ancak Galatasaray bu kez genç oyuncuyu bırakmak istemiyor.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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