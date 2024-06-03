Daichi Kamada, Premier Lig yolcusu

Crystal Palace, Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Daichi Kamada, Premier Lig yolcusu
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03 Haziran 2024 12:48
Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada'nın yeni adresi Premier Lig oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Palace, teknik direktör Oliver Glasner'in Frankfurt'ta birlikte çalıştığı ve transfer edilmesini istediği Japon futbolcu ile anlaşma sağladı.

Daichi Kamada'nın bu hafta Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Lazio Başkanı Claudio Lotito, takımdaki sözleşmesi biten Kamada'ya tepki göstermişti.

Lotito, "Bize şantaj yapabileceklerini düşnen oyunculardan bıktım. Formaya bağlı futbolcular istiyoruz. Kamada için bizden bir yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro bonus istediler. Ancak burada bize şantaj yapılabileceğini düşünen herkes kötü bir şekilde yanılacaktır. Paralı asker olduğu ortaya çıkan tüm oyuncuları göndereceğiz ve sıfırdan başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Lazio'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 27 yaşındaki Kamada, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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