76ers ekibi Batum, Oubre Jr. ve Lowry'yi tutmak istiyor

Philadelphia 76ers'ın, gelecek sezon Nicolas Batum, Kelly Oubre Jr. ve Kyle Lowry'yi kadroda tutmasının beklendiği iddia edildi.

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76ers ekibi Batum, Oubre Jr. ve Lowry'yi tutmak istiyor
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03 Haziran 2024 16:25
Philadelphia 76ers'ın, gelecek sezon Nicolas Batum, Kelly Oubre Jr. ve Kyle Lowry'yi kadroda tutmasının beklendiği iddia edildi.

Bu yaz kadrosuna maksimum kontratlı oyuncu eklemek isteyen Sixers'ın, serbest oyuncu döneminde 65 milyon dolara kadar bir maaş boşluğuna sahip olabileceği bildirilmişti.

Takımın yıldızı Joel Embiid'le iyi anlaştıkları iddia edilen Batum, Oubre ve Lowry'nin The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre daha düşük bir maaşla kadroda kalabilecekleri öne sürüldü.

Oubre, Philadelphia'da istikrarlı bir oyuncu olarak veteran minimum kontratla maç başına 15,4 sayı ve 5,0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Batum, James Harden takasında LA Clippers'tan alınmış ve 57 maçta %39,9 üçlük isabetiyle oynamıştı. Playoffların sonlarına doğru bu oranı %40,9'a yükselten Fransız oyuncunun Embiid ile çok iyi bir kimyası olduğu söylendi.

Lowry ise, buy-out pazarından alındıktan sonra Philadelphia adına 23 maçta 20 kez ilk beş başlamış ve 8.0 sayı ve 4.6 asist ortalamaları tutturmuştu.

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