New Orleans Pelicans'ın, point guard pozisyonunda yükseltme yapma yolunda bu yaz Cleveland Cavaliers ve Atlanta Hawks'la takas görüşmelerinde yer almalarının beklendiği iddia edildi.



Times Picayune'dan Christian Clark, Hawks'ın bu yaz Trae Young veya Dejounte Murray'yi takas etmesinin beklendiğini, Cavaliers'ın ise Donovan Mitchell'ın kontratını uzatması halinde Darius Garland ile ilgili teklifleri de değerlendirebileceğini söyledi.



Pelicans'ın adı, Şubat ayındaki son takas gününe dek hem Cavaliers hem de Hawks'la geçiyordu.



Zion Williamson'ın, 2019'da Trae Young'ın yanına Hawks'a katılmakla ilgilendiği öne sürülmüştü.





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