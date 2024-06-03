Pelicans PG arayışında Cavs ve Hawks ile görüşecek

New Orleans Pelicans'ın, point guard pozisyonunda yükseltme yapma yolunda bu yaz Cleveland Cavaliers ve Atlanta Hawks'la takas görüşmelerinde yer almalarının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pelicans PG arayışında Cavs ve Hawks ile görüşecek
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03 Haziran 2024 13:14
Son güncelleme 03 Haziran 2024 13:22
New Orleans Pelicans'ın, point guard pozisyonunda yükseltme yapma yolunda bu yaz Cleveland Cavaliers ve Atlanta Hawks'la takas görüşmelerinde yer almalarının beklendiği iddia edildi.

Times Picayune'dan Christian Clark, Hawks'ın bu yaz Trae Young veya Dejounte Murray'yi takas etmesinin beklendiğini, Cavaliers'ın ise Donovan Mitchell'ın kontratını uzatması halinde Darius Garland ile ilgili teklifleri de değerlendirebileceğini söyledi.

Pelicans'ın adı, Şubat ayındaki son takas gününe dek hem Cavaliers hem de Hawks'la geçiyordu.

Zion Williamson'ın, 2019'da Trae Young'ın yanına Hawks'a katılmakla ilgilendiği öne sürülmüştü.

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