Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho için basın toplantısı düzenlendi.
Mourinho, basın toplantısında, "İmaj haklarıyla ilgili bir anlaşma yaptınız mı?" şeklinde gelen sorunun ardından, "İmaj haklarım, benim anlaşmalarım. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kulübün istediği her şeyin içerisinde yer alırım. Zaten kendi anlaşmalarım var. Kulübün de her türlü işbirliği içerisinde olacağım. THY ile bir anlaşmam var, onlar da şanslılar. Biraz daha sonra yapsaydık bu anlaşmayı, onlar daha pahalıya patlayabilirdi. Artık Jose Mourinho değil, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm." cevabını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Hocamız bu konuda son derece bonkör davrandı. Kendi markalarıyla çakışmadığı takdirde Fenerbahçe'nin her sezon dörder ayrı markayla anlaşma izni var mukavelede. Bazen markalarla kulüp adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Hoca onu da kabul etti. Onun için teşekkür etmek istiyorum" sözlerini kullandı.
Mourinho, basın toplantısında, "İmaj haklarıyla ilgili bir anlaşma yaptınız mı?" şeklinde gelen sorunun ardından, "İmaj haklarım, benim anlaşmalarım. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kulübün istediği her şeyin içerisinde yer alırım. Zaten kendi anlaşmalarım var. Kulübün de her türlü işbirliği içerisinde olacağım. THY ile bir anlaşmam var, onlar da şanslılar. Biraz daha sonra yapsaydık bu anlaşmayı, onlar daha pahalıya patlayabilirdi. Artık Jose Mourinho değil, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm." cevabını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Hocamız bu konuda son derece bonkör davrandı. Kendi markalarıyla çakışmadığı takdirde Fenerbahçe'nin her sezon dörder ayrı markayla anlaşma izni var mukavelede. Bazen markalarla kulüp adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Hoca onu da kabul etti. Onun için teşekkür etmek istiyorum" sözlerini kullandı.
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