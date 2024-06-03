Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski NBA yıldızı Rasheed Wallace'ın 2004 şampiyonu Detroit Pistons'ın 2017 yılındaki Warriors'ı "ezeceğini" söylemesine yanıt verdi.



Wallace geçtiğimiz günlerde 2004 Pistons takımının Warriors'ı domine edeceğini söylemiş, sebebi olarak ise takımın hiçbir pozisyonda kendileriyle eşleşemeyeceğini öne sürmüştü:



"2017 Warriors'ı alt üst ederdik çünkü hiçbir pozisyonda bizimle eşleşemezlerdi. Steph (Curry) savunmacı değil... Draymond (Green) da çok kısa kalırdı."



Green, Wallace'ın Warriors'ın savunma yetenekleri hakkındaki iddialarını çürüterek sosyal medyada bu ifadelere net bir yanıt verdi:



"Sheed, sizi tokatlardık. Maç başına 72 sayı atıyordunuz. Bu miktar devre arasında bile yetmez. Ve her ikili oyunda ayağınızda Air Force 1 varmış gibi olurdunuz. Bakalım o ayakları hareket ettirebiliyor musunuz. Kazandığınız tek yüzük harikaydı ama ağabeyim. Hepimizin takdirini kazanmıştınız!"



2004 Pistons kadrosu sert savunması ve fiziksel oyunuyla tanınırken, 2017 sezonu Warriors'ı ise hücumdaki ateş gücü ve çok yönlülüğüyle biliniyordu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU