New York Knicks koçu Tom Thibodeau'nun, sezon başına en az 10 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması imzalayacağına "kesin gözüyle bakıldığı" bildirildi.



The Stein Line'da konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Thibodeau'nun Knicks'le sezon başına en az 10 milyon dolar karşılığında sözleşme uzatması imzalamasının "kesin" olduğunu söyledi.



Şu anda Knicks ile olan beş yıllık sözleşmesinin bitmesine bir yılı kalan Thibodeau, takıma 2020-21 sezonu öncesinde katılmıştı.



Thibodeau, Knicks'te kalmayı tercih ettiğini açıklamıştı.





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