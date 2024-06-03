Thibodeau, senelik 10 mliyon dolarlık kontrata yakın

New York Knicks koçu Tom Thibodeau'nun, sezon başına en az 10 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması imzalayacağına "kesin gözüyle bakıldığı" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Thibodeau, senelik 10 mliyon dolarlık kontrata yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2024 13:15
New York Knicks koçu Tom Thibodeau'nun, sezon başına en az 10 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması imzalayacağına "kesin gözüyle bakıldığı" bildirildi.

The Stein Line'da konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Thibodeau'nun Knicks'le sezon başına en az 10 milyon dolar karşılığında sözleşme uzatması imzalamasının "kesin" olduğunu söyledi.

Şu anda Knicks ile olan beş yıllık sözleşmesinin bitmesine bir yılı kalan Thibodeau, takıma 2020-21 sezonu öncesinde katılmıştı.

Thibodeau, Knicks'te kalmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery