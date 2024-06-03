Manchester United forması giyen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Borussia Dortmund'a oynayan Jadon Sancho, Erik ten Hag'ı bekliyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Sancho, Manchester United'a geri dönmek istiyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinde Erik ten Hag yönetiminde bir geleceği olmadığını biliyor.



KULÜPTEN AYRILMASINI BEKLİYOR



Sancho, bu nedenle Manchester United'a geri dönmek için Erik ten Hag'ın kulüpten ayrılmasını bekliyor.



60 MİLYON EURO SÖZ KONUSU DEĞİL



Borussia Dortmund'un da Sancho'nun bonservisini almak istediği ancak Alman ekibinin Sancho için 60 milyon euro'luk bonservis bedeli ödemesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.



MANU'DAKİ SÖZLEŞMESİ



Manchester United'ın 2021 yazında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jadon Sancho'nun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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