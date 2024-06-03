Galatasaray'da Emin Bayram'dan flaş istek

Galatasaray'da sezonu kiralık olarak Westerlo'da tamamlayan Emin Bayram, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede ilk 11'de olmak istediğini iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Emin Bayram'dan flaş istek
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03 Haziran 2024 11:58
Sezonu Westerlo'da tamamlayan Emin Bayram, Galatasaray'ın gelecek sezon planları arasında yer alıyor.

21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede ilk 11'de olmak istediğini iletti.

Düzenli olarak forma şansı bulmayı talep eden Emin, aksi halde yine kiralık gitmeyi düşünüyor.

KAMPTAKİ DURUMUNA BAKILACAK

Genç stoperin kamptaki durumuna göre karar verilecek.  

 
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